Schleswig-Holsteins Innenminister verteidigt Abschiebestopp

Schleswig-Holsteins Innenminister Stefan Studt (SPD) hat den Abschiebestopp seines Bundeslandes für abgelehnte Asylbewerber aus Afghanistan gegen Kritik der Bundesregierung verteidigt. Es sei ein wichtiger Grundsatz seines Landes, vor jeder Abschiebung noch einmal zu prüfen, ob «eine Rückkehr in das Heimatland in Sicherheit und Würde» möglich sei, sagte Studt am Donnerstag im Deutschlandfunk. Derzeit könne man Rückführungen nach Afghanistan nicht verantworten.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) hatte zuletzt Schleswig-Holstein und andere rot-grün regierte Bundesländer kritisiert, die nicht nach Afghanistan abschieben wollen. Er hatte Abschiebungen in das Land als «vertretbar» bezeichnet. Dies gelte unter anderem für den Norden des Landes. Auch in Kabul sei die Lage nicht so unsicher, dass man dort niemanden hinschicken könne.

Aus München war am Mittwoch erneut ein Flugzeug mit abgelehnten Asylbewerbern an Bord nach Afghanistan gestartet. Die Maschine mit 18 Migranten an Bord erreichte am Donnerstagmorgen um kurz nach 7.15 Uhr (Ortszeit) Kabul.

Letzte Änderung: Donnerstag, 23. Februar 2017 08:50 Uhr

Quelle: dpa

