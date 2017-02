Bankautomaten in Falkenberg gesprengt

Unbekannte haben in Falkenberg (Elster) zwei Geldautomaten einer Bank aufgesprengt. Ein Zeuge hatte die Polizei alarmiert, nachdem er am Donnerstagmorgen in der Friedrich-List Straße einen Knall gehört hatte, sagte eine Sprecherin. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Täter bereits geflüchtet. Ob und wie viel Geld sie erbeuteten, war zunächst unklar. Das Gebäude wurde durch die Detonationen beschädigt, Menschen kamen nicht zu Schaden.

