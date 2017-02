dpa

Windböen lassen Bäume und Ampeln umstürzen

Starke Windböen haben die Berliner Feuerwehr am Mittwochabend und in der Nacht zum Donnerstag auf Trab gehalten. Vor allem zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr kam es zu mehreren Einsätzen, wie ein Sprecher am Donnerstagmorgen sagte. Am Ernst-Reuter-Platz wurde ein Bauzaun losgerissen, zudem stürzte eine Bauampel um. Die Polizei regelte den Verkehr, um entstandene Staus wieder aufzulösen.

Am Waldkrankenhaus in Spandau knickte ein 25 Meter hoher Baum auf ein Klinikgebäude, auch in Nikolassee stürzte ein Baum auf eine Straße. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. Für Donnerstag warnte der Deutsche Wetterdienst vor Schauern und Gewittern - gleichfalls mit starken Windböen. Diese könnten am Abend sogar Orkanstärke erreichen - mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 Stundenkilometern.

Letzte Änderung: Donnerstag, 23. Februar 2017 08:30 Uhr

Quelle: dpa

