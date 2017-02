Sturmtief «Thomas»: Wetterdienst warnt vor Orkanböen

Sturmtief «Thomas» hat sich schon in der Nacht zu Donnerstag in Berlin bemerkbar gemacht. Jetzt warnen die Meteorologen sogar vor Orkanböen und vor leichtem Schneefall. Die Feuerwehr ist auf der Hut.

In Berlin kann Windstärke 9 erreicht werden, das entspricht Geschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern, sagte eine Meteorologin. In der Folge wird es dann deutlich kühler mit Temperaturen um den Gefrierpunkt. Am Freitagmorgen müssen Autofahrer mit einer leichten Schneedecke auf den Straßen rechnen.

Am Waldkrankenhaus in Spandau knickte ein 25 Meter hoher Baum um und stürzte auf ein Klinikgebäude, in Nikolassee fiel ebenfalls ein Baum auf eine Straße. Verletzt wurde in beiden Fällen niemand. In der Kochstraße in Kreuzberg lösten sich Teile der Dämmung eines Hausdaches. In Moabit stürzten in der Lüneburger Straße Teile einer Hausfassade auf den Gehweg, in der Kreuzberger Manteuffelstraße machte sich eine 50 Quadratmeter große Bauplane selbstständig.