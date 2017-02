Fahndung nach brutalem Vergewaltiger: Belohnung ausgesetzt

Zwei Wochen nach einer brutalen Vergewaltigung in einem Neuköllner Café hat die Staatsanwaltschaft Berlin eine Belohnung von 2000 Euro für die Aufklärung der Straftat ausgesetzt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch gemeinsam mit. Schon bisher suchten die Ermittler mit Hilfe eines Videos und eines Fotos nach einem 33-jährigen Mann, der am 9. Februar eine Frau vergewaltigt haben soll. Die 48-Jährige wurde lebensbedrohlich verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Letzte Änderung: Mittwoch, 22. Februar 2017 19:50 Uhr

Quelle: dpa

