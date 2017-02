dpa

Ein Verletzter bei Brand in Justizvollzugsanstalt

In der Berliner Justizvollzugsanstalt Moabit ist es am Mittwoch zu einem Brand gekommen, bei dem ein Mann leicht verletzt wurde. Weitere fünf Häftlinge und vier Justizvollzugsbeamte habe ein Notarzt untersucht, hier sei aber «alles im grünen Bereich», sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Er sprach von einem glimpflichen Ausgang. In der Zelle des Verletzten habe eine Matratze Feuer gefangen, die Ursache ist laut Polizei noch unbekannt. Dazu ermittele jetzt die Kripo. Die Gefängnis-Bediensteten hätten das Feuer schon weitgehend unter Kontrolle gehabt, als die Feuerwehr eintraf, berichtete ihr Sprecher. Die betroffene Zelle sei vorerst nicht bewohnbar.

Letzte Änderung: Mittwoch, 22. Februar 2017 18:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen