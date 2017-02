Gefährtin für T.rex Tristan: Unterwasser-Echse in Berlin

Passend zu Tyrannosaurus rex Tristan hat Berlin nun auch eine Isolde: Ein vier Meter langes Skelett eines Plesiosaurus ist am Mittwoch im Aquarium Aquadom & Sea Life vorgestellt worden - mit weit aufgerissenem Maul. Der Name Isolde für die Paddelechse sei mit Augenzwinkern angesichts des Stars Tristan aus dem Naturkundemuseum ausgesucht worden, sagte eine Sprecherin.

Isolde ist ein Abguss und kein Original. Das in Südengland entdeckte Skelett sei im Besitz eines Sammlers, so die Sprecherin. Für Isolde hat der britische Botschafter in Berlin, Sebastian Wood, die Patenschaft übernommen.