Kapitän Skjelbred: Rücktritt aus der Nationalmannschaft

Der Berliner Bundesligaspieler Per Skjelbred von Hertha BSC will nicht mehr für die norwegische Nationalmannschaft spielen. Der 29-Jahre alte Mittelfeldspieler tritt vom Amt des Mannschaftskapitäns zurück, erklärte Skjelbred am Mittwoch. Er wolle mehr Zeit für seine Familie haben.

«Es gibt einen neuen Trainer - Ich finde, jetzt ist der richtige Moment, das Trikot an neue, jüngere Spieler weiterzugeben», sagte der Norweger. Der Schwede Lars Lagerback war zu Beginn des Monats als neuer Nationalcoach in Norwegen benannt worden. Das WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland am 26. März ist dessen erste Bewährungsprobe.

Mittwoch, 22. Februar 2017

dpa

