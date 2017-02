Verpuffung in Beeskower Spannplattenwerk

Bei einer Verpuffung in einem Beeskower Spannplattenwerk (Oder-Spree) hat mindestens ein Mitarbeiter schwere Brandverletzungen erlitten. Am Mittwochnachmittag habe eine Presse aus unbekannter Ursache Feuer gefangen, teilte eine Polizeisprecherin mit. Wegen der hohen Staubkonzentration in der Luft sei es in der Folge zu einer Verpuffung gekommen. Angaben zur Schadenshöhe machte die Polizei nicht.

Letzte Änderung: Mittwoch, 22. Februar 2017 17:00 Uhr

Quelle: dpa

