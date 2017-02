Holm-Nachfolger Scheel als Staatssekretär für Wohnen

Der bisherige sächsische Landespolitiker Sebastian Scheel (Linke) ist neuer Berliner Staatssekretär für Wohnen. Die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Katrin Lompscher (Linke), übergab dem 41-jährigen am Mittwoch seine Ernennungsurkunde. Er ist damit Nachfolger von Andrej Holm, der Mitte Januar nach nur rund fünf Wochen im Amt im Zuge einer Stasi-Affäre zurückgetreten war. Bislang war Scheel im sächsischen Landtag Parlamentarischer Geschäftsführer der Linken-Fraktion. Lompscher setzt nach dem parteilosen Stadtsoziologen Holm nun auf einen Parteikollegen mit «großem politischem Erfahrungsschatz».

In seinem neuen Amt soll Scheel für eine sozialere Wohnungspolitik wirken. Unter anderem will Rot-Rot-Grün in dieser Legislaturperiode 55 000 zusätzliche landeseigene Wohnungen schaffen und im eigenen Bestand den Anstieg der Mieten gerade für Menschen mit weniger Geld begrenzen. Scheel dürfte dabei auch mit seinem Vorgänger Holm zusammenarbeiten, denn die Linksfraktion im Abgeordnetenhaus heuerte den Wissenschaftler und Mietenexperten inzwischen als Berater an. Holm war über falsche Angaben zu seiner Stasi-Tätigkeit in der Wendezeit gestolpert.