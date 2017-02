dpa

SPD-Kanzlerkandidat Schulz will im Osten mobilisieren

Im östlichen Teil Deutschlands hat die SPD in den vergangenen Jahren eingebüßt - der neue Kanzlerkandidat Schulz glaubt zum Auftakt einer Reihe von Besuchen an eine Trendwende.

Königs Wusterhausen/Lübben (dpa) - Der neue SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz will vor der Bundestagswahl die Wählerpotenziale der SPD im Osten mobilisieren. «Ganz sicher ist die Lage der SPD in diesen Ländern nicht so, wie sie sein könnte und wie sie sein müsste», sagte Schulz am Mittwoch im brandenburgischen Lübben bei seinem ersten Besuch in den neuen Ländern seit seiner Kandidatur.

Angesichts der jüngsten Eintritte in die SPD auch im Osten sei er optimistisch, dass sich die Lage der Sozialdemokraten schon in den nächsten Wochen nachhaltig verbessern werde, sagte Schulz. Die SPD hatte zuletzt zum Beispiel in Sachsen-Anhalt rund die Hälfte der Stimmen verloren und war 2016 bei nur noch knapp über zehn Prozent gelandet. In Berlin verbuchte sie bei der Abgeordnetenhauswahl im September ihr bislang schlechtestes Ergebnis.

Auf dem Programm von Schulz stand am Abend ein Besuch in Leipzig. Am Donnerstag ist ein Besuch in Halle vorgesehen, am Sonntag steht erneut Leipzig auf dem Programm. Die Auftritte sind Teil einer Tour, mit dem der designierte SPD-Chef mit Menschen in Ost und West ins Gespräch kommen will.

Bei einem Firmenbesuch in Königs-Wusterhausen bei Berlin hatte Schulz zuvor die Bedeutung des Mittelstandes für die Wirtschaft herausgestellt. Es werde oft über die Giganten gesprochen, die kleinen und mittleren Firmen dürfe man aber nicht aus den Augen verlieren, sagte Schulz beim Besuch der rund 170 Mitarbeiter zählenden Firma Schelchen. In kleineren Firmen seien zuletzt die meisten neuen Arbeitsplätze entstanden.

Die Firma Schelchen stellt unter dem Markennamen Pedag International Schuheinlagen her. «Die Produktion ist beeindruckend», sagte Schulz nach der Besichtigung. Das Label «Made in Germany» sei hier die Grundlage des Erfolgs. In Zeiten mit Abschottungstendenzen in vielen Ländern werde man mit Erfahrung und Qualität die besten Chancen haben.

Zudem sprach Schulz in Lübben mit Ehrenamtlichen, die sich um die Betreuung von jungen Familien kümmern. «Unsere Gesellschaft driftet auseinander», sagte Schulz im Anschluss. Deshalb seien solche Projekte und das Ehrenamt extrem wichtig.

