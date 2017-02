Studio Babelsberg saniert Beelitz-Heilstätten für Film

Für den Horror-Thriller «A Cure for Wellness» haben die Kulissenbauer des Studios Babelsberg drei Häuser der verfallenen ehemaligen Lungenheilanstalt Beelitz-Heilstätten (Potsdam-Mittelmark) film- und denkmalgerecht saniert. Dabei seien unter anderem fast 1000 Kubikmeter Schutt entsorgt, die Fassaden neu gestrichen, 350 Fenster ausgetauscht und der Fliesenfußboden einer Kapelle erneuert worden, bestätigte Studio-Sprecher Eike Wolf einen Bericht der «Potsdamer Neuesten Nachrichten». «Das war schon sehr aufwendig», sagte Wolf. Zu den Kosten äußerte er sich nicht.

Der Horrorfilm des US-amerikanischen Regisseurs Gore Verbinsky spielt in einem Schweizer Wellness-Hotel, das zum Ort des Grauens wird. Offizieller Kinostart in Deutschland ist am Donnerstag.