Streit um Generalstaatsanwalt

Im Streit um den Posten des künftigen Berliner Generalstaatsanwalts nennt Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) keine Interna aus dem laufenden Verfahren. Es jucke ihn zwar regelrecht in den Fingern sich zu äußern, «aber ich darf es nicht», sagte der Grünen-Politiker am Mittwoch in einer Sondersitzung des Rechtsausschusses. Zugleich betonte er: «Es gibt nichts zu verheimlichen.» Er habe die Pfl1cht zur Geheimhaltung und zum Schutz der Bewerber, so Behrendt.

Es geht um Spekulationen, dass Vize-Polizeipräsidentin Margarete Koppers den Posten der Chefanklägerin nach einem umstrittenen Verfahren bekommen soll. Die Verwaltung von Behrendt hat dies bislang weder bestätigt noch dementiert. Die Opposition aus CDU, FDP und AfD hatte die Sondersitzung des Ausschusses erzwungen. Sie vermutet «grünen Filz» und «Postengeschacher». Eine Auswahlkommission sei vor der Auswahl komplett ausgetauscht worden.

Die Hängepartie um die Neubesetzung zieht sich seit Monaten hin. Der jetzige Generalstaatsanwalt Ralf Rother hatte seine Pensionierung wegen der ungeklärten Nachfolge aufgeschoben.

