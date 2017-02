Berlin macht bei Abschiebungen nach Afghanistan nicht mit

Das rot-rot-grün regierte Berlin wird sich nach den Worten mehrerer Koalitionspolitiker nicht an Sammelabschiebungen nach Afghanistan beteiligen. «Man kann Menschen nicht nach Afghanistan abschieben», sagte die migrationspolitische Sprecherin der Grünen- Fraktion im Abgeordnetenhaus, Canan Bayram, am Mittwoch im rbb-Inforadio. «Die Menschen sind dort an Leib und Leben gefährdet. Das wäre verantwortungslos, das machen wir in Berlin nicht.» Der Linken-Innenpolitiker Hakan Tas twitterte: «Sammelabschiebungen nach #Afghanistan stoppen! #Berlin wird sich daran nicht beteiligen!»

Ein Sprecher der Innenverwaltung verwies allerdings darauf, dass es keinen generellen Abschiebestopp in Berlin gebe: «Weder für Afghanistan noch für andere Staaten.» Bei jeder Abschiebung finde eine gründliche Abwägung des Einzelfalls statt. «Straftäter und/oder Gefährder sollen auch weiterhin abgeschoben werden können, auch nach Afghanistan.» Innensenator Andreas Geisel (SPD) habe jedoch keinen Hehl daraus gemacht, dass er die Sicherheitslage in Afghanistan für schwierig halte, fügte der Sprecher hinzu.

Am Mittwochabend sollten etwa 50 Afghanen vom Münchner Flughafen aus nach Kabul abgeschoben werden. Es handelt sich um die dritte Sammelabschiebung abgelehnter Asylbewerber seit Ende 2016. Mehrere Bundesländer lehnen das ab, die rot-grüne Landesregierung in Schleswig-Holstein verfügte einen Abschiebestopp nach Afghanistan. Berlin hat laut Innenverwaltung im Vorjahr 23 Afghanen abgeschoben, allerdings nicht in ihre Heimat, sondern in Drittstaaten.

