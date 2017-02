dpa

Immer weniger Sozialwohnungen in Brandenburg

In Brandenburg gibt es immer weniger Sozialwohnungen. Wie aus einer Übersicht der Bundesregierung hervorgeht, ist die Zahl der mietpreisgebundenen Wohnungen zwischen Elbe und Oder auf 48 911 gesunken (Stand 2016). Seit 2004 hat Brandenburg so rund 64 300 Sozialwohnungen verloren, heißt es in einer am Mittwoch bekanntgewordenen Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linken im Bundestag.

Mit dieser Entwicklung liege die Mark im Bundestrend. Als Hintergrund nannte die Bundesregierung unter anderem den Wechsel der Verantwortung für den sozialen Wohnungsbau 2007 an die Länder. Zudem sei der Anteil des geförderten Neubaus von Wohnungen stark gesunken.

Sozialwohnungen werden in Deutschland in der Regel von kommunalen Wohnungsunternehmen, Genossenschaften oder privaten Investoren gebaut. Diese bekommen gute Darlehensbedingungen oder einen Zuschuss. Dafür sind die Wohnungen dann mietpreisgebunden, also relativ günstig. Sie dürfen nur an einen bestimmten Personenkreis vermietet werden, etwa Geringverdiener. In Brandenburg liegt die Einkommensgrenze für einen Wohnberechtigungsschein für einen Ein-Personen-Haushalt bei 12 000 Euro, bei einem Zwei-Personen-Haushalt bei 18 000 Euro.

