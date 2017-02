Fotos mit abgetrennten Köpfen: Irakischer Ex-Offizier gibt Pose zu

Ein ehemaliger Offizier der irakischen Streitkräfte hat in einem Prozess um Kriegsverbrechen zugegeben, bei Kämpfen gegen die Terrormiliz «Islamischer Staat» mit den abgetrennten Köpfen zweier Gegner in der Hand vor einer Kamera posiert zu haben. Dies sei aber auf Befehl geschehen, erklärte der 28-Jährige am Mittwoch vor dem Berliner Kammergericht. Im Fall einer Weigerung hätte ihm die Todesstrafe gedroht, sagte der Ex-Offizier. Er habe die Toten nicht herabwürdigen wollen. Nach dem Vorfall im März 2015 habe er sich von der Truppe entfernt. Zuletzt lebte der Angeklagte als Asylbewerber in Berlin. Das Foto war auf seinem Tablet entdeckt worden.

Letzte Änderung: Mittwoch, 22. Februar 2017 12:10 Uhr

Quelle: dpa

