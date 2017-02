dpa

Schwere Verkehrsunfälle sorgen für lange Staus

Zwei Unfälle mit mehreren beteiligten Autos haben in Berlin am Dienstag zu langen Staus auf Autobahnen im abendlichen Berufsverkehr geführt. Wie die Polizei mitteilte, hatte zunächst ein 52-Jähriger am Dienstagnachmittag auf der A 113 kurz hinter dem Tunnel Rudower Höhe die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Dieser kollidierte mit einer Leitplanke und dem Auto eines 26-Jährigen. Eine 78-jährige Insassin des Unfallwagens wurde schwer verletzt per Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Der 52-Jährige und eine weitere 21 Jahre alte Insassin wurden ebenfalls schwer verletzt. Während der Unfallbergung war die Autobahn kurzzeitig voll gesperrt. Warum der Mann die Kontrolle über sein Auto verloren hatte, war zunächst unklar.

Wenig später raste eine 36-jährige auf der A 100 nahe der Abfahrt Kaiserdamm in ein Stauende. Durch die Wucht des Aufpralls wurden drei weitere Fahrzeuge aufeinandergeschoben. Eine 29-Jährige und ihr sieben Monate alter Sohn wurden verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war zwischen Messedamm und Kaiserdamm in Richtung Nord eineinhalb Stunden gesperrt.

