Berlin-Tourismus 2016 um knapp drei Prozent gewachsen

Berlin bleibt bei Touristen beliebt, die Nachfrage wächst aber nur noch wenig. Im vergangenen Jahr zog die Stadt gut 12,7 Millionen Besucher an, 2,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Übernachtungen in Hotels erreichte knapp 31,1 Millionen, ein Zuwachs von 2,7 Prozent, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch mitteilte. Das Wachstum bei den Übernachtungen fiel damit nur noch halb so stark aus wie im Vorjahr und lag leicht unter dem bundesweiten Durchschnitt von 3 Prozent.

Während aus den wichtigen Herkunftsländern Großbritannien, USA, Spanien und Frankreich deutlich mehr Gäste Berlin besuchten, kamen etwas weniger Italiener, Niederländer, Dänen und Schweizer. Insgesamt wuchs der Anteil ausländischer Gäste in der Stadt weiter: Sie buchen inzwischen knapp 46 Prozent der Übernachtungen. Private Unterkünfte wie Ferienwohnungen zählen nicht mit.

Letzte Änderung: Mittwoch, 22. Februar 2017 10:40 Uhr

