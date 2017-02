dpa

SPD-Kanzlerkandidat Schulz besucht Brandenburg

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz tourt heute durch Brandenburg. Zunächst besichtigt er das mittelständische Unternehmen Schelchen in König Wusterhausen, das unter dem Markennamen «Pedag International» Einlegesohlen und Schuhpflegeprodukte herstellt. Im Anschluss will er das «Netzwerk Gesunde Kinder» in Lübben besuchen, bei dem sich Ehrenamtliche um junge Familien kümmern. Schulz habe schon in der Rede nach seiner Nominierung angekündigt, in den nächsten Wochen viel durchs Land zu reisen und Menschen zuzuhören, erklärte ein Parteisprecher. Es ist der erste derartige Besuch von Schulz in Ostdeutschland nach seiner Nominierung als neuer SPD-Chef und Kanzlerkandidat. Begleitet wird er dabei von Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD).

Letzte Änderung: Mittwoch, 22. Februar 2017 01:50 Uhr

Quelle: dpa

