Rentner beleidigt Ministerpräsident Woidke: Prozess

Weil er Brandenburgs Ministerpräsidenten Dietmar Woidke (SPD) beleidigt haben soll, muss sich ein Rentner aus Friedrichshafen heute vor dem Potsdamer Amtsgericht verantworten. Laut Anklage hatte der 76-Jährige im Jahr 2014 acht Faxe mit Berichten der «Lausitzer Rundschau» an die Potsdamer Staatsanwaltschaft geschickt und Woidke in handschriftlichen Randnotizen als «Stasi-Jüngling» oder «Gangster» beschimpft. Gegen einen Strafbefehl wegen Beleidigung des Regierungschefs in Höhe von 1800 Euro hatte der Rentner Widerspruch eingelegt. Daher wird der Fall nun vor dem Amtsgericht verhandelt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 22. Februar 2017 01:21 Uhr

Quelle: dpa

