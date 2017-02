Schwerlast-Transport bleibt an Bahnbrücke hängen

Ein Schwerlaster mit einem 125 Tonnen schweren Teil für eine Windkraftanlage als Ladung ist in der Nacht auf der Autobahn 10 bei Michendorf an einer Bahnbrücke hängengeblieben. Die Fahrbahn Richtung Magdeburg musste für etwa 50 Minuten gesperrt werden, teilte die Polizei in Brandenburg am Dienstag mit. Nachdem die Fracht abgesenkt worden sei, habe der Laster die Fahrt bis zum nächsten Parkplatz selbstständig fortsetzen können, hieß es. Die Brücke blieb bei dem Vorfall nahezu unbeschädigt, weil der Laster nur langsam unterwegs war. Nach Begutachtung durch einen Verantwortlichen der Bahn konnten alle drei Fahrspuren wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Letzte Änderung: Dienstag, 21. Februar 2017 17:20 Uhr

Quelle: dpa

