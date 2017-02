Hertha vor Frankfurt-Spiel mit Personalsorgen in der Offensive

Hertha macht sich Sorgen um seinen Topstürmer Salomon Kalou. Sein Einsatz im nächsten Heimspiel gegen Frankfurt wegen einer Fußverletzung ist unklar. Die Nachwuchs-Spieler Baak und Maier haben schwerwiegende Knie-Verletzungen.

Berlin (dpa) - Vor dem richtungsweisenden Heimspiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt hat Hertha BSC Problme mit dem Personal. Nach dem langfristigen Ausfall von Julian Schieber, der am vergangenen Montag am Knie operiert wurde, gehen Hertha-Trainer Pal Dardai insbesondere in der Offensive die Alternativen aus. Auch Salomon Kalou droht gegen Frankfurt auszufallen.