Reisende sollen Dreck in Berliner Bahnhöfen melden

Berlin (dpa/bb) - Die Deutsche Bahn testet in Berlin ein neues Reinigungskonzept für ihre Bahnhöfe. Im Hauptbahnhof sowie am Südkreuz und im Ostbahnhof können Reisende nun mit einer WhatsApp-Nachricht Dreckecken melden, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Ist der Schmutz beseitigt, erhält der Kunde auf Wunsch eine Nachricht. Kunden sollen die Sauberkeit im Bahnhof auch mit Schulnoten bewerten können. Das Konzept soll nach dem Test auf weitere Bahnhöfe in Deutschland ausgedehnt werden. Ziel sei es, Schmutz schneller zu beseitigen.

Letzte Änderung: Dienstag, 21. Februar 2017 15:40 Uhr

Quelle: dpa

