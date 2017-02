Senat baut vier neue Schießstände: 50 weitere geplant

16 000 Berliner Polizisten müssen einmal im Jahr zum Schießtraining. Allerdings sind viele Schießstände schon lange geschlossen. Zu viel Schadstoffe. Nun sollen schnell neue gebaut werden.

Berlin (dpa/bb) - Wegen der Probleme mit schadstoffbelasteten Schießständen der Berliner Polizei will der Senat insgesamt 54 neue Schießbahnen bauen lassen. Der Anfang wird mit vier neuen Trainingsanlagen gemacht, die zügig im nächsten Jahr in Betrieb gehen sollen. Das sagte ein Sprecher von Innensenator Andreas Geisel (SPD) am Dienstag. Die «Berliner Morgenpost» hatte zuerst darüber berichtet.

Die neuen Schießanlagen sollen nach dem Baukastenprinzip (modulare Bauweise) in bereits bestehenden Trainingszentren errichtet werden. Die ersten vier Schießstände sollen am Standort Ruhleben in Charlottenburg (zwei 25-Meter-Bahnen), an der Cecilienstraße in Marzahn (eine 25-Meter-Bahn) und am Standort Schulzendorf in Reinickendorf (eine 50-Meter-Bahn) entstehen. Derzeit werde die Ausschreibung vorbereitet. Die Planung für Ruhleben sei am weitesten fortgeschritten, hieß es. Die reine Bauzeit werde 16 Wochen dauern.