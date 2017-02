dpa

Investor baut neue Bühne am Kudamm

Am traditionsreichen Theater-Standort am Berliner Kurfürstendamm wird eine neue Bühne gebaut. Die Spielstätte sei damit dauerhaft für mindestens 30 Jahre gesichert, sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Dienstag. Der Investor, der das Areal am Kurfürstendamm sanieren und deshalb das Theater abreißen wollte, übernehme die Kosten für einen modernen Neubau und investiere 3,3 Millionen Euro. «Es handelt sich aber nicht um zwei, sondern um eine Bühne», schränkte Lederer ein. Das Theater werde im Untergeschoss liegen. Darüber war zuvor länger gestritten worden. Im Mai 2018 sei die vorerst letzte Vorstellung in den alten Kudamm-Bühnen geplant. Danach müsse während der Bauphase eine Zwischenlösung organisiert werden.

Letzte Änderung: Dienstag, 21. Februar 2017 14:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen