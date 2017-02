Eine Kudammbühne gesichert: Investor baut neues Theater

Lange wurde um die Theater am Kudamm gestritten - jetzt bahnt sich eine Lösung an. Die Boulevard-Bühne muss aber einen schmerzlichen Einschnitt hinnehmen.

Berlin (dpa/bb) - Jahrelang ist um die beiden Kudammtheater gerungen worden, nun gibt es einen Kompromiss: Statt zwei Bühnen wird es am traditionsreichen Berliner Boulevard-Standort am Kurfürstendamm nur ein Theater geben - und das muss in den Keller ziehen. Nach der Einigung zwischen dem Investor für das Areal und dem Theaterbesitzer sei die Spielstätte damit für mindestens 30 Jahre gesichert, sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Dienstag.