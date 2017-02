Kreisreform: CDU wirft Rot-Rot Verzögerungstaktik vor

Befürworter und Gegner der geplanten Neustrukturierung der Brandenburger Landkreise sind weiterhin unversöhnlich. Im Landtag beharken sie sich nun erneut - über Verfahrens- und damit auch Zeitfragen.

Die Sozialdemokraten haben nun ein Rechtsgutachten in Auftrag gegeben. Es gehe darum, zu prüfen, ob der Wortlaut der Initiative nach dem Volksabstimmungsgesetz des Landes zulässig sei, sagte der kommunalpolitische Sprecher der Fraktion, Daniel Kurth, am Dienstag. Dazu hole man sich rechtlichen Rat.

Kurth betonte, man zweifle weder an den Unterschriften, noch an den Sorgen der Menschen im Land zu diesem Thema. Es handele sich um ein übliches Verfahren. Das Ergebnis werde wichtig sein, um mit den Initiatoren ins Gespräch zu kommen.

Grünen-Fraktionschef Axel Vogel sagte: «Wir stehen nicht für Spielchen zur Verfügung, die darin bestehen, dieser Volksinitiative irgendwelche Hindernisse in den Weg zu legen, so dass es nicht zu einem Volksbegehren kommt.» Er glaube nicht an rechtliche Hürden für die Initiative, die die Kreisreform komplett ablehnt. «Wenn der Landtag beschließen könnte, dass alles so bleibt, wie es ist, dann kann natürlich auch die Bevölkerung beschließen, dass alles so bleibt, wie es ist.»