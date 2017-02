Münch fordert mehr Busse zur Gedenkstätte Sachsenhausen

Seit Jahren streitet sich die Gedenkstätten-Stiftung mit der Verkehrsgesellschaft Oberhavel, weil Tausende Besucher wegen überfüllter Busse zu Fuß laufen müssen. Jetzt schaltet sich Ministerin Münch ein - sie fürchtet um das Ansehen im Ausland.

Oranienburg (dpa/bb) – Brandenburgs Kulturministerin Martina Münch (SPD) hat sich in den Streit um die Busverbindungen zur Gedenkstätte Sachsenhausen eingeschaltet und den Einsatz von mehr Fahrzeugen gefordert. «Die Gedenkstätte Sachsenhausen ist nicht nur eine der wichtigsten und größten KZ-Gedenkstätten in Deutschland - sie lockt mit ihrer herausragenden Aufklärungs- und Gedenkarbeit jedes Jahr rund 700 000 Besucher an, darunter viele aus dem Ausland», betonte die Ministerin. «Ihnen ist es nicht zu vermitteln, warum eine bessere Anbindung dieses international bekannten Gedenkortes nicht möglich sein soll.» Die Verantwortlichen im Landkreis müssten sich nun an einer konstruktiven Lösung beteiligen, forderte die Ministerin am Dienstag.