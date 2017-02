dpa

Straßenbahn beim Abbiegen gerammt: Beifahrerin schwer verletzt

Ein Mann ist am Montagnachmittag in Berlin-Friedrichshain beim Abbiegen mit seinem Auto mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Die zwei Jahre jüngere Beifahrerin des 28-jährigen wurde dabei am Kopf schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Der Mann war mit seinem Wagen unerlaubt von der Landsberger Allee nach links in die Conrad-Blenkle Straße abgebogen und hatte die in gleicher Richtung fahrende Tram offenbar übersehen. Die 42-jährige Straßenbahnfahrerin und ihre Fahrgäste blieben unverletzt.

Letzte Änderung: Dienstag, 21. Februar 2017 07:10 Uhr

