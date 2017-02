Junger Raser fährt Tempo 172 auf der Stadtautobahn

92 Stundenkilometer zu schnell: Ein 19 Jahre alter Autofahrer ist auf der Berliner Stadtautobahn mit Tempo 172 aus dem Verkehr gezogen worden. Auf ihn kommen ein Bußgeld von 960 Euro, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg zu. Erlaubt gewesen wären 80 Stundenkilometer. Wie die Polizei mitteilte, regnete es zudem stark. Eine Zivilstreife stoppte den jungen Mann in der Nacht zu Dienstag in seiner Limousine kurz hinter der Abfahrt Beusselstraße in Moabit.

Letzte Änderung: Dienstag, 21. Februar 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

