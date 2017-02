dpa

Hund aus 11. Stock geworfen? Angeklagter bestreitet Vorwurf

Gegen einen 51-Jährigen, der einen Jack-Russell-Terrier mit einem Wurf aus dem 11. Stock eines Wohnhauses in Berlin-Köpenick getötet haben soll, hat der Prozess vor dem Amtsgericht Tiergarten begonnen. Der Angeklagte erklärte am Dienstag, er habe mit dem Geschehen im Juni 2016 nichts zu tun. «Ich habe geschlafen», sagte der Frührentner. Für den siebenjährigen Hund «Pepe», der einer verreisten Bekannten gehörte, sei zudem sein damaliger Mitbewohner verantwortlich gewesen. Das tote Tier wurde in einer Biomülltonne in der Nähe des Wohnhauses entdeckt. Die Anklage geht davon aus, dass der 51-jährige Frührentner vermutlich genervt vom Hund gewesen sei.

