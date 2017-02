dpa

Theaterregisseur Patrick Schlösser gestorben

Der Theaterregisseur und frühere Oberspielleiter am Staatstheater Kassel, Patrick Schlösser, ist tot. Der 1971 geborene Künstler starb bereits am Donnerstag in Berlin. Das teilte das Stadttheater Klagenfurt im Namen seiner Familie am Montag mit. Ein Grund für das frühe Ableben wurde nicht genannt. Die Beisetzung soll zu einem späteren Zeitpunkt in seinem Geburtsort Bitburg in der Eifel stattfinden, hieß es.

«Er hat unserem Haus und unserem Publikum nicht nur die schönsten Theaterstunden geschenkt, sondern stand uns auch menschlich, als Kollege und Freund, sehr nahe», verabschiedete sich das Stadttheater Klagenfurt auf seiner Homepage von dem Regisseur.

Schlösser, der Anglistik, Theaterwissenschaft und Musikwissenschaft studiert hat, feierte 1999 sein Regiedebüt am Düsseldorfer Schauspielhaus. Für «Messer in Hennen» von David Harrower erhielt er damals den Förderpreis der Stadt Düsseldorf verliehen. Danach war er fester Hausregisseur am Schauspielhaus Bochum.

Er arbeitete im Lauf seiner Karriere auch auf den Bühnen in Berlin, Hamburg, Wien, Graz und Klagenfurt. Von 2010 bis 2014 war er Oberspielleiter des Schauspiels in Kassel. Er inszenierte unter anderem Schillers «Die Jungfrau von Orleans» und «Don Carlos», Schnitzlers «Anatol» und «Liebelei», «Ein Sommernachtstraum» von Shakespeare und Ingeborg Bachmanns «Malina». Im Musiktheater brachte er etwa Mozarts «Die Entführung aus dem Serail» auf die Bühne.

