LA Kings übernehmen Führungsrolle bei den Eisbären

Der Mutterkonzern AEG hat auf die negative sportliche Entwicklung der Eisbären Berlin reagiert: Beim Hauptstadtclub werden wichtige Posten in der Führungsetage neu besetzt. Dem Aufsichtsrat sitzt nun die NHL-Ikone Luc Robitaille von den LA Kings vor.

Berlin (dpa) - Die Eisbären Berlin ordnen ihre Führungsetage neu. Der Rekordmeister der Deutschen Eishockey Liga (DEL) steht ab sofort unter der Kontrolle des Schwesterteams Los Angeles Kings aus der nordamerikanischen Profiliga NHL. Der frühere Eishockey-Star und heutige Kings-Geschäftsführer Luc Robitaille wird neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Eisbären. «Für uns ist wichtig, dass die Eisbären nun an die LA Kings berichten werden - im sportlichen und im geschäftlichen Bereich», sagte Robitaille am Montag bei seiner Vorstellung in Berlin. Beide Mannschaften gehören dem US-amerikanischen Unterhaltungskonzern Anschutz Entertainment Group (AEG) an.