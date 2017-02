dpa

Donna Leon zu Gast beim Literaturfestival LitPotsdam

Die Bestsellerautorin Donna Leon ist in diesem Jahr Stargast des Literaturfestivals LitPotsdam vom 5. bis 10. Juli. Die 76-jährige US-amerikanische Autorin ist bekannt für ihre Kriminalromane mit Commissario Guido Brunetti, die in Venedig spielen. Zu dem Literaturfestival sind auch zwöf Theaterautoren eingeladen. Gelesen wird an ungewöhnlichen Orten wie Villen, Theater und Gärten in der Stadt.

Als Präludium sei am Wochenende zuvor (1. bis 2. Juli) zum Lutherjahr ein Treffen mit Vertretern aus Literatur, Wissenschaft, Kunst und Politik geplant, teilte Kuratorin Karin Graf am Montag mit. Dazu lädt das Festival wie im vergangenen Jahr zur Landpartie nach Reckahn (Potsdam-Mittelmark). Dort war 1773 die Dorfschule Reckahn gegründet worden, deren reformpädagogischer Ansatz zum Vorbild in Preußen und ganz Europa wurde. Das Literaturfestival wird unter anderem vom Land und der Stadt Potsdam gefördert.

