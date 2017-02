dpa

SPD-Kanzlerkandidat Schulz besucht Brandenburg

Potsdam (dpa/bb) - SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz besucht am Mittwoch (22.2.) das Land Brandenburg. Auf dem Programm steht zunächst ein Besuch der Firma Schelchen in Königs-Wusterhausen, die unter dem Markennamen Pedag International unter anderem Schuheinlagen herstellt. Anschließend besucht er das Netzwerk Gesunde Kinder in der Spreewaldklinik Lübben, wie die SPD in am Montag in Potsdam mitteilte. Begleitet wird Schulz von Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Die Nominierung von Schulz hatte der SPD zuletzt ein Umfragehoch eingebracht.

