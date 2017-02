dpa

Proteste gegen Baumfällungen für Flüchtlingsunterkunft

Begleitet von Anwohner-Protesten hat am Montag der Bau einer neuen Flüchtlingsunterkunft in Berlin-Lankwitz begonnen. Das Vorhaben ist auch deshalb umstritten, weil dafür bis zu 200 kleine und große Bäume auf einem Parkgelände weichen müssen. Bürgerinitiativen hatten seit Monaten dagegen mobil gemacht. Dennoch wurden am Montag zahlreiche Bäume gefällt, Arbeiter rückten ihnen mit schwerer Technik zu Leibe. Das neue Flüchtlingsheim in Modulbauweise ist für 450 Menschen ausgelegt und soll laut Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen bis Januar 2018 bezugsfertig sein. Die Kosten betragen 21,3 Millionen Euro.

Eine Sprecherin von Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) betonte, das Land benötige dringend Grundstücke, um schnell eine menschenwürdige Unterbringung von Flüchtlingen zu gewährleisten. Sie erinnerte daran, dass in Berlin noch rund 13 000 Flüchtlinge in Notunterkünften leben. Deren Situation müsse rasch verbessert werden. Bei dem Areal handele es sich um Bauland, «der in Teilen parkartige Charakter des Grundstücks» bleibe trotz der Baumfällungen erhalten.

Auch die Stadträtin für Immobilien und Umwelt im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Maren Schellenberg (Grüne), sprach von einer schwierigen Abwägung. «Allerdings können wir als Bezirk nicht sagen, wir wollen die Flüchtlinge aus den Notunterkünften raushaben, aber gebaut werden soll in anderen Bezirken», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur.

