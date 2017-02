dpa

FDP: Ausschuss-Sondersitzung zu neuem Generalstaatsanwalt

Die oppositionelle FDP-Fraktion fordert eine Sondersitzung des Rechtsausschusses wegen der Neubesetzung des Berliner Generalstaatsanwalts-Postens. Es müsse Licht in die Vorgänge im Hause von Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) gebracht werden, teilte der FDP-Abgeordnete Holger Krestel am Montag mit. Er ist zugleich Vorsitzender des Ausschusses. Der Antrag werde noch am Montag eingereicht.

Die Senatsverwaltung hatte Spekulationen, wonach Vize-Polizeipräsidentin Margarete Koppers den Posten bekommen soll, bislang weder bestätigt noch dementiert.

FDP-Mann Krestel monierte, dass der Senator die Abgeordneten nicht informiere. Es sei eine Auswahlkommission installiert worden, die sicherstellen solle, dass der Posten des Chefanklägers mit einer grünen Parteigängerin besetzt wird. Auch die CDU-Fraktion hatte kritisiert, dass die Kommission komplett ausgetauscht worden sei.

Laut Krestel sind sieben Stimmen, also ein Drittel der Mitglieder des Rechtsausschusses, für eine Sondersitzung notwendig. Neben der CDU wird laut FDP auch die AfD dafür votieren. Der Ausschuss solle dann möglichst noch in dieser Woche tagen, sagte Krestel.

