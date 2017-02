dpa

Mutmaßlicher Tierschmuggler auf A12 gefasst

Bundespolizisten haben einen mutmaßlichen Tierschmuggler auf der A12 bei Müllrose gefasst. Bei einer Routinekontrolle am Sonntag wurden im Kofferraum des gestoppten Wagens in einer Reisetasche zehn Hundewelpen gefunden, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte. Weil sie sich in einem erbarmungswürdigen Zustand befunden hätten, seien sie umgehend in eine nahegelegene Tierklinik gebracht worden. Gegen den 19-jährigen Fahrer wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet. Er muss zudem für die Veterinärkosten aufkommen.

Letzte Änderung: Montag, 20. Februar 2017 11:50 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen