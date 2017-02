dpa

Wettbüro mit Schusswaffe ausgeraubt

Zwei Unbekannte haben in Berlin-Neukölln ein Wettbüro überfallen und Geld geraubt. Die Täter betraten das Geschäft in der Hermannstraße am Sonntag kurz vor Mitternacht und bedrohten den Angestellten mit einer Schusswaffe, wie die Polizei mitteilte. Der 32-jährige öffnete daraufhin die Kasse, die beiden Täter raubten Geld in unbekannter Menge und flüchteten in Richtung S-Bahnhof Hermannstraße. Der Angestellte blieb unverletzt.

