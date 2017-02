dpa

De Maizière informiert sich über Abschiebungen

Bundesinnenminister Thomas de Maizière informiert sich heute am Berliner Flughafen Schönefeld über die Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern. Dabei will de Maizière mit Vertretern der Bundespolizei, der Berliner Polizei, der Ausländerbehörde und dem ärztlichem Personal ins Gespräch kommen. Begleitet wird er von Brandenburgs Innenminister Karl-Heinz Schröter und dem Berliner Innensenator Andreas Geisel (beide SPD). Der Flughafen Schönefeld ist in Deutschland eine der zentralen Drehscheiben für die Abschiebung von Ausländern, die kein Bleiberecht erhalten haben. Auch von freiwilligen Rückkehrern wird er oft genutzt.

