dpa

Vier mutmaßliche Sprayer gefasst

Vier mutmaßliche Graffiti-Sprayer sind in der Nacht zu Sonntag am Bahnhof Berlin-Schönefeld (Dahme-Spreewald) erwischt worden. Sie hatten zuvor etwa 50 Quadratmeter einer S-Bahn besprüht, teilte die Bundespolizeidirektion Berlin mit. Drei Männer seien sofort gefasst worden. Der vierte wurde mit Hilfe eines Polizeihubschraubers aufgespürt: Er hatte sich in einem Gebüsch versteckt. Die Tatverdächtigen im Alter von 23 bis 38 Jahren hatten diverse Sprayer-Utensilien dabei.

Letzte Änderung: Sonntag, 19. Februar 2017 16:00 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen