Union rückt auf Rang drei vor

Union ist weiter im Aufwind und rückt auf den Aufstiegs-Relegationsplatz drei vor. Nach dem eindrucksvollen 3:1 gegen Bielefeld gelang am Sonntag auch ein Auswärtssieg in Karlsruhe. Diesmal hatten die Berliner auch Glück.

Karlsruhe/Berlin (dpa) - Der 1. FC Union Berlin liegt weiter gut im Aufstiegsrennen und ist in der 2. Fußball-Bundesliga auf den dritten Tabellenplatz vorgerückt. Die Hauptstädter punkteten am Sonntag auch im Auswärtsspiel in Karlsruhe und bezwangen den abstiegsbedrohten KSC im Wildparkstadion mit 2:1 (2:0). Damit verdrängte Union Eintracht Braunschweig vom dritten Rang. «Gott sei Dank haben wir gewonnen - auch ohne Topleistung», urteilte Union-Trainer Jens Keller nach dem knappen Match.