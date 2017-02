dpa

Nach Sieg gegen Bremerhaven: Hoffen auf starken Endspurt

Die Eisbären hoffen wieder. Das 4:1 gegen Bremerhaven soll befreiende Wirkung haben. Platz sieben in der Deutschen Eishockey-Liga und damit Heimrecht in der Qualifikationsrunde für das Viertelfinale ist noch drin

Berlin (dpa/bb) - Lange hatten die Eisbären Berlin eine enttäuschende Saison in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gespielt. Beim 4:1-Heimsieg gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven am Freitag gab es allerdings Anzeichen dafür, dass die Berliner rechtzeitig zum Beginn der Pre-Playoffs noch eine Wende zum Besseren schaffen könnten.

Am Dienstag können die Berliner am drittletzten Spieltag beim Tabellenletzten Krefeld Pinguine einen weiteren Schritt in Richtung Pre-Playoffs machen. Noch ist der dazu berechtigende zehnte Rang rechnerisch nicht sicher, aber die Eisbären, die am kommenden Wochenende zwei Heimspiele bestreiten dürfen, könnten auch noch auf Platz acht oder sieben vorrücken und sich damit das Heimrecht in der Qualifikationsrunde für das Viertelfinale sichern.

Die Berliner profitierten vom Terminplan: Zu einem Zeitpunkt, als viele Langzeitverletzte zurückgekehrt und die beiden Neuzugänge Charles Linglet und Louis-Marc Aubry zur Mannschaft gestoßen waren, bekam Trainer Uwe Krupp die Möglichkeit, mit einem nahezu vollständigen Kader in Ruhe an den Schwächen des Teams zu arbeiten. «Wir hatten in den vergangenen beiden Wochen nur ein Spiel und daher genug Zeit, um zu trainieren, ein paar Sachen auszuarbeiten und die neuen Spieler zu integrieren», sagte er. Fortschritte im zuvor harmlosen Angriffsspiel sowie in Über- und Unterzahl waren gegen Bremerhaven bereits zu erkennen.

Überhaupt bietet die entspannte Personalsituation den Berlinern, die lange durch verletzungsbedingte Ausfälle geschwächt waren, neue Perspektiven. Am Freitag konnte Krupp sogar aus einem Überangebot an Stürmern wählen. So musste Laurin Braun auf der Tribüne Platz nehmen. «Wir können jetzt wieder mit vier Angriffsreihen spielen und haben so die Kraft, dem Gegner auch im letzten Drittel Paroli zu bieten. Das hat in den vergangenen Monaten gefehlt», sagte Nationalspieler Marcel Noebels, der nach einem Kreuzbandriss vor einer Woche zurückgekehrt war und gegen Bremerhaven sein erstes Saisontor erzielte.

Ein Sieg im letzten Auswärtsspiel der Hauptrunde würde nicht nur wichtige Punkte bringen: Nachdem die Eisbären zuletzt elf Mal hintereinander auf fremdem Eis verloren haben, könnte ein Ende der schwarzen Auswärtsserie befreiende Wirkung haben. Noebels hofft jedenfalls auf ein starkes Ende der bislang schwachen Saison: «Im letzten Jahr haben wir eine sehr gute Hauptrunde gespielt und waren im Viertelfinale nicht da, als es darauf ankam. Vielleicht ist es in diesem Jahr genau andersherum.»

Letzte Änderung: Sonntag, 19. Februar 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen