Versöhnlicher Pokal-Abschluss für ALBA

Titelverteidigung verpasst, Negativserie zumindest gestoppt: Für ALBA Berlin endet das Top Four nicht mit dem erhofften zehnten Pokal-Triumph. Nun bietet sich die Chance für ungewohnte Regeneration vor dem Liga-Endspurt.

Berlin (dpa/bb) - Mit lautem Applaus verabschiedeten die ALBA-Fans ihr Team in die dringend benötigte zweiwöchige Pause. Nach der bitteren Halbfinal-Niederlage gegen den FC Bayern schafften die entthronten Berliner mit dem 84:70 (43:41) über MHP Riesen Ludwigsburg im Spiel um Platz drei zumindest einen versöhnlichen Pokal-Abschluss. «Wenn wir heute nicht gekämpft hätten, wäre das schlecht für unsere Zukunft gewesen», sagte Coach Ahmet Caki am Sonntag über das sportlich eigentlich bedeutungslose Basketball-Spiel.

Sein Team verhinderte damit das siebte verlorene Pflichtspiel in Serie und geht mit etwas mehr Selbstbewusstsein in das letzte Drittel der regulären Bundesliga-Saison. Durch das Aus in der Eurocup-Zwischenrunde und dem vorverlegten Ligaspiel gegen Jena (73:74) hat ALBA nun zwei Wochen Zeit zur Vorbereitung auf den erhofften Neustart bei der BG Göttingen. «Wir brauchen die Pause, weil die vergangenen zwei Monate echt hart waren», sagte Coach Caki. «Es ist gut für uns, wir müssen die Zeit nutzen.»