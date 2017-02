dpa

Berliner AfD-Fraktionschef Pazderski will in den Bundestag

Der Berliner AfD-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Georg Pazderski, will für den Bundestag kandidieren. Der 65-Jährige und Co-Landesvorsitzende wurde am Samstag mit 19 Stimmen von den Mitgliedern des Bezirksverbandes Pankow zum Direktkandidaten im Wahlkreis Pankow gewählt. Das teilte ein Sprecher der Berliner AfD am Sonntag mit. Gegenkandidat Götz Frömming habe 17 Stimmen erhalten. Die Berliner AfD will ihre Landesliste für die Bundestagswahl am 4. März bestimmen. Bereits am Freitag kündigte die Europaabgeordnete Beatrix von Storch (45) an, die Berliner AfD als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf führen zu wollen.

Letzte Änderung: Sonntag, 19. Februar 2017 14:10 Uhr

