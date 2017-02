Vermisste Zwölfjährige: Polizei sucht nach Begleiter

Fünf Tage nach dem Verschwinden der zwölfjährigen Chantal aus Berlin hat die Polizei eine neue Spur. Demnach habe das Mädchen am Abend seines Verschwindens mit einem Mann namens Philipp Kontakt gehabt. Sie sei möglicherweise bei ihm zuhause oder in einer Wohnung gewesen, teilten die Beamten am Sonntag mit. Der Mann werde dringend gebeten, sich zu melden.

Die Zwölfjährige mit langen rotgefärbten Haaren wird seit dem 14. Februar vermisst. Nachdem einem Treffen mit einer Freundin am U-Bahnhof Wittenau soll sie zu einer Verabredung am Alexanderplatz gefahren sein. Bis zum Abend schrieb das Mädchen noch Handynachrichten an ihre Freundin, gegen 21.00 Uhr wurde das Telefon jedoch abgeschaltet.

