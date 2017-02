Polizei findet vermisste Chantal unverletzt

Nach dem Verschwinden eines zwölfjährigen Mädchens in Berlin wuchsen die Sorgen und die Furcht vor einem tragischen Ausgang mit jedem Tag. Umso größer war die Erleichterung, als der Fall ein gutes Ende nahm.

Nach einer Mitteilung der Polizei führte ein Hinweis die Ermittler gegen 20.45 Uhr nach Friedrichshain. Dort fand sie demnach das Mädchen aus Reinickendorf in der Wohnung eines Mannes, der bereits als Zeuge gesucht wurde. «Sie hielt sich dort freiwillig auf», so die Polizei. «Anhaltspunkte auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor.»

Am Sonntag hatte eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen, weil ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden konnte. Laut Polizei gab es bis dahin keine Hinweise zum Aufenthaltsort und auch kein Lebenszeichen von dem Mädchen. Doch dann hatte die Kripo eine neue Spur. Sie suchte nach einem Mann namens Philipp, zu dem Chantal am Abend des Verschwindens Kontakt hatte. Bei diesem Mann wurde die Vermisste jetzt offenbar auch gefunden.

Vermisst wurde die Zwölfjährige seit dem vergangenen Dienstag (14. Februar). An dem Tag fuhr sie nach einem Treffen mit einer Freundin am U-Bahnhof Wittenau zu einer Verabredung am Alexanderplatz. Bis zum Abend schrieb Chantal noch Handynachrichten an ihre Freundin, dann wurde das Telefon abgeschaltet.