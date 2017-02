dpa

Brandenburg will Moped-Führerschein mit 15 testen

Auch in Brandenburg sollen Jugendliche künftig schon mit 15 Jahren den Moped-Führerschein machen können. Ein bereits seit Mai 2013 laufendes Modellprojekt in den Ländern Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt solle auf Brandenburg ausgeweitet werden, teilte der Sprecher der SPD-Landesgruppe im Bundestag, Stefan Zierke, mit. Das Bundesverkehrsministerium habe den Entwurf für die notwendige Verordnung jetzt vorgelegt. Bereits in diesem Frühjahr könnte die Regelung gelten. Bislang kann der Führerschein erst mit 16 Jahren gemacht werden. In der DDR galt dagegen als Mindestalter 15 Jahre.

