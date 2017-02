Berlin bleibt anfällig für Masern: Bislang 21 Fälle

Berlin (dpa/bb) - Viele Berliner sind weiterhin nicht ausreichend gegen das Masern-Virus geschützt. In den ersten Wochen dieses Jahres haben sich 21 Menschen mit der hoch ansteckenden Krankheit infiziert. «Es ist noch lange keine Pandemie, aber man muss die Entwicklung genau im Blick behalten», sagte der Sprecher der Gesundheitsverwaltung, Christoph Lang. Knapp die Hälfte der Fälle geht laut Angaben auf einen Ausbruch im Bezirk Reinickendorf zurück, wie auch mehrere Medien berichtet hatten. Gesundheitssenatorin Dilek Kolat (SPD) rief zum Impfen auf.

Damit verfehlt Berlin auch in diesem Jahr das der Ziel der Weltgesundheitsorganisation (WHO), die hochansteckende Krankheit zu eliminieren. Demnach dürfte es pro Jahr weniger als einen Fall pro eine Million Einwohner geben - in der Hauptstadt also maximal 4.