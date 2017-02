Bamberg-Trainer: Deutscher Basketball-Pokalmodus «ist Mist»

Bambergs Erfolgstrainer Andrea Trinchieri hat den Modus des deutschen Basketball-Pokals mit deutlichen Worten kritisiert. «Der Modus ist Mist», sagte der Italiener nach dem Finaleinzug der Franken am Samstagabend. «Ich wünsche mir einen anderen Modus.» Der Pokal sei ein Wettbewerb für Außenseiter.

In der Bundesliga ist der Gastgeber direkt für das Top Four gesetzt, dazu kommen drei weitere Teams, die durch eine Vorqualifikation müssen. Trinchieri wünscht sich hingegen ein ausgedehntes Pokal-Wochenende mit acht Teilnehmern. «Deutschland ist bereit für das Final Eight, es gibt immer sechs gute Teams, dazu kämen zwei Außenseiter. Deutschland ist bereit für das lange Wochenende so wie in Spanien.»